В России предложили запретить прокат электросамокатов

Опубликовано 21 августа 2025, 17:261 мин.
В России предложили запретить прокат электросамокатовИнициатива направлена на снижение аварийности и травматизма
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести полный запрет на прокат электросамокатов в России. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Российской Федерации.
Инициатива обусловлена ростом числа аварий с участием арендованных электросамокатов. По мнению Миронова, существующие правила не учитывают риски массовой эксплуатации устройств неопытными пользователями. Ограничение скорости до 25 км/ч и разрешение движения по тротуарам признаны недостаточными.
Запрет проката позволит устранить основной источник опасности, связанный с арендой устройств. При этом сохранится возможность использования личных средств индивидуальной мобильности при соблюдении ПДД.
Миронов подчеркнул необходимость приоритета безопасности пешеходов. Отсутствие инфраструктуры и эффективного регулирования создаёт прямую угрозу жизни и здоровью людей.