В России предложили запретить прокат электросамокатов

Инициатива обусловлена ростом числа аварий с участием арендованных электросамокатов. По мнению Миронова, существующие правила не учитывают риски массовой эксплуатации устройств неопытными пользователями. Ограничение скорости до 25 км/ч и разрешение движения по тротуарам признаны недостаточными.

Запрет проката позволит устранить основной источник опасности, связанный с арендой устройств. При этом сохранится возможность использования личных средств индивидуальной мобильности при соблюдении ПДД.

Миронов подчеркнул необходимость приоритета безопасности пешеходов. Отсутствие инфраструктуры и эффективного регулирования создаёт прямую угрозу жизни и здоровью людей.