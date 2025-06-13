В России
Опубликовано 13 июня 2025, 16:28
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В России представили обновленные слуховые аппараты НОТА2 и НОТА3

Новые модели поступят в продажу летом
Компания «Октава ДМ», входящая в партнерскую сеть Ростеха, анонсировала выпуск новых моделей слуховых аппаратов — НОТА2 и НОТА3. Аппараты были разработаны и собраны на предприятии в Туле, и в ближайшее время поступят на рынок.
В России представили обновленные слуховые аппараты НОТА2 и НОТА3

© Ростех / Октава ДМ

Проект по возобновлению производства отечественных слуховых аппаратов стартовал в 2019 году. В его рамках уже создана линейка цифровых устройств под названием НОТА, включающая 12 моделей с различными уровнями мощности. Эти изделия уже поставляются в Социальный фонд и доступны в регионах России.

НОТА2 и НОТА3 поддерживают адаптивное шумоподавление, Bluetooth, автоматическую фильтрацию шума ветра и высокую степень защиты от влаги и пыли. Кроме того, в аппаратах предусмотрены расширенные функции для врачей и специалистов по слухоречевой реабилитации.

Каждая модель способна компенсировать потерю слуха от легкой до глубокой степени тугоухости. Встроенный процессор анализирует звуки в нескольких каналах, фокусируется на речевом сигнале и адаптируется под акустику окружающей среды, облегчая привыкание к устройству.

Источник:Ростех
Автор:Булат Кармак
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