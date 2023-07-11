В России представили полностью отечественную «Ласточку»

Холдинг «Синара — транспортные машины» представил на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге новую модель электропоезда ЭС104 «Ласточка», сделанную полностью из российских компонентов.

За 2022-2023 год входящий в холдинг завод «Уральские локомотивы» сумел заменить все оставшиеся импортные компоненты, заявил директор по маркетингу «Синара — транспортные машины» Михаил Бойко. По его словам, в настоящее время поставщиками компонентов являются около 150 российских компаний. К созданию «Ласточки» причастны около 60 тысяч человек по всей стране, заявил топ-менеджер.

Главное отличие новой «Ласточки» от предшественницы — более аэродинамичный и обтекаемый дизайн экстерьера, позволяющий избежать забивания снега под вагон. В салоне улучшили дизайн, добавили дополнительные системы — климат-контроль и обеззараживание воздуха. Также на постоянной основе добавили подъемник для пассажиров с ограниченными возможностями и дополнительные камеры и датчики, которые могут анализировать как внешнюю, так и внутреннюю инфраструктуру.

Уже выпущено два опытных образца новой «Ласточки». В ближайшее время они пройдут финальный комплекс испытаний и получат сертификацию. В планах завода на конец этого года и начало следующего сделать 110 вагонов электропоезда по заказу РЖД. По словам Бойко, «Уральские локомотивы» готовы производить порядка 200 вагонов в год.