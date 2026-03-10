В России
Опубликовано 10 марта 2026, 21:30
1 мин.

В России прекратили продажи кроссоверов Jetour X50 и X70

Компания объяснила решение оптимизацией модельного ряда и спросом покупателей
Компания Jetour убрала с российского сайта страницы кроссоверов X50 и X70. В пресс-службе бренда подтвердили, что эти модели выведены из продажи. Решение объяснили оптимизацией модельного ряда и ориентацией на потребительский спрос: покупатели чаще выбирают другие модели — Dashing, T2, X70+ и новый T1. Об этом рассказывает портал Китайские автомобили.
© Jetour

Осенью прошлого года стало известно о планах сократить модельный ряд Jetour в России. В частности, на рынке почти не осталось кроссоверов X50, X70 и X90 Plus. К примеру, в ноябре 2025 года в наличии оставалось всего два экземпляра модели X50.

Теперь с официального сайта исчезли страницы с описанием комплектаций и ценами на Jetour X50 и X70. В пресс-службе бренда подтвердили эту информацию и сообщили, что компания решила оптимизировать свой модельный ряд в России.

С марта 2026 года в продаже будут только Jetour X70+ и Jetour X90+. Исключение моделей X50 и X70 из линейки связано с изменением потребительского спроса, объяснили в пресс-службе.

Кроме того, в компании отметили, что в России наиболее популярны модели Jetour Dashing, T2 и X70+. Также наблюдается рост продаж нового Jetour T1.