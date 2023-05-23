В России придумали, как делать «котов Шредингера» большими

Исследователи из России теоретически обосновали метод генерации оптических «котов Шредингера» большой амплитуды. Работа ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

Для достижения этой задачи специалисты из Южно-Уральского государственного университета использовали методы линейной квантовой оптики — она позволяет практически визуально проследить эволюцию квантовой системы до того, как она будет измерена.

В результате ученые сумели обосновать существование оптических «котов Шредингера» (квантовых состояний, подобных «участнику» мысленного эксперимента австрийского физика Эрвина Шрёдингера) с амплитудой больше пяти — новый, уникальный подвид неклассических состояний электромагнитного поля.

На их основе будет возможно создание эффективного универсального оптического квантового компьютера, отметил заместитель заведующего лабораторией «Квантовая инженерия света» ЮУрГУ Сергей Подошведов. В планах ученых — применить результаты своей работы на практике на экспериментальных установках.