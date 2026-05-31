31 мая 2026
В России придумали технологию защиты электроники спутников от радиации
Ученые НИУ МИЭТ разработали облегченное многослойное покрытие для защиты электроники спутников от радиации, которое, по их оценкам, удвоит срок службы малых космических аппаратов связи на низких орбитах.
Разработка основана на комбинации слоев разных материалов; расчетный запас прочности конструкции удалось увеличить примерно в два раза при сохранении защитной многослойной архитектуры. Результаты работы опубликованы в журнале «Моделирование систем и процессов».
В будущем специалисты планируют создать первые экспериментальные образцы с новой защитой и испытать их эффективность в реальных космических условиях.