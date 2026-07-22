В России прочность «зелёного» бетона повысили в 1,5 раза с помощью трубок

Геополимеры считаются «зелёной» заменой цементу: их производство почти не даёт выбросов CO₂. Для сравнения: цементная промышленность даёт 8–10% всех антропогенных выбросов. Однако на практике их не используют из-за недостаточной изученности процесса затвердевания. Учёные Института силикатов РАН исследовали три типа частиц — пластинки, трубки и сферы — и выяснили, что трубчатая форма ускоряет реакцию и даёт самую плотную и прочную структуру.

Полученные данные позволяют гибко управлять свойствами геополимеров под конкретные строительные задачи, в том числе для Арктики, где важна устойчивость к перепадам температур. Понимание механизма «сшивания» частиц открывает путь к созданию материалов с предсказуемым поведением без ущерба для экологии. Работа поддержана Российским научным фондом.

«Учёные показали, что скоростью затвердевания раствора, а также прочностью и структурой конечного геополимера можно гибко управлять, меняя форму частиц сырья. Это важно для получения материалов с предсказуемым и настраиваемым поведением, востребованных в современном строительстве, особенно в условиях Арктики», — сказано в сообщении РНФ.