Опубликовано 05 ноября 2025, 19:211 мин.
В России продажи электромобилей рухнули на 38%Причины не уточняются
Минпромторг России со ссылкой на аналитическую компанию ППК, входящую в группу компаний АО «Электронный паспорт», сообщило, что продажи новых электромобилей в стране с января по октябрь 2025 года сократились на 38% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Общее количество проданных электромобилей составило 10 400 единиц.
© Atom
ППК в своих отчётах опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Министерство отметило, что за указанный период было продано 10 403 новых электромобиля, что на 38% меньше, чем в 2024 году, когда продажи достигли 16 705 машин.
Кроме того, ведомство сообщило, что отечественные электромобили составили 32% от общего объёма продаж за указанный период. Это на 12% выше, чем за тот же период 2024 года.
«Рынок новых электромобилей составил 10 403 штуки (-38% относительно аналогичного периода 2024 года – 16 705 штук)», — сообщили в Минпромторге.