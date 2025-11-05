В России продажи электромобилей рухнули на 38%

ППК в своих отчётах опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Министерство отметило, что за указанный период было продано 10 403 новых электромобиля, что на 38% меньше, чем в 2024 году, когда продажи достигли 16 705 машин.

Кроме того, ведомство сообщило, что отечественные электромобили составили 32% от общего объёма продаж за указанный период. Это на 12% выше, чем за тот же период 2024 года.

«Рынок новых электромобилей составил 10 403 штуки (-38% относительно аналогичного периода 2024 года – 16 705 штук)», — сообщили в Минпромторге.