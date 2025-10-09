В России прошла конференция по проблемам глобального потепления

Как сообщает РИА Новости, более 100 специалистов из России, Германии, Абхазии и Узбекистана собрались на V Международную научную конференцию «Проблемы физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды». Это мероприятие специально направлено на поддержку молодых исследователей, и более тысячи молодых учёных, аспирантов и студентов участвуют в нём через онлайн-платформы.

Дискуссии охватывают широкий спектр тем, включая изменение климата, математические модели атмосферной циркуляции, динамику облаков, влияние климатических изменений на экосистемы и современные методы дистанционного зондирования. Участники конференции стремятся разработать рекомендации по улучшению образовательных и исследовательских программ в этих областях. Конференция проходит в рамках фестиваля «Новый маршрут» при поддержке Министерства образования и науки России.