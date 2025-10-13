В России
Опубликовано 13 октября 2025, 17:24
1 мин.

В России расширят патентную защиту для IT-разработок

Патенты коснутся программ и графических интерфейсов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о патентной охране технических и дизайнерских решений в сфере информационных технологий. Законопроект внесли Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова и Сергей Кабышев.
Документ предлагает внести изменения в Гражданский кодекс РФ, чтобы обеспечить эффективную защиту технических решений, реализованных с помощью программных средств. Речь идёт о комплексах, системах и распределённых вычислительных сетях, а также изобретениях в области искусственного интеллекта.

Кроме того, законопроект расширяет правовую охрану полезных моделей. Если программное обеспечение улучшает характеристики устройства без изменения его физических компонентов, такое решение можно будет патентовать без описания стандартных аппаратных элементов.

Законопроект также уточняет правила охраны объектов дизайна. Под защиту подпадают не только внешний вид устройства, но и графический интерфейс программ и его составляющие. Это закрепляет практику, уже применяемую в России и за рубежом, по предоставлению правовой охраны элементам интерфейса программ для ЭВМ.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
