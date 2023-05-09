В России рассказали о проблемах от просмотра порно подростками

В России рассказали о проблемах от просмотра порно подросткамиФильмы для взрослых создают нереалистичные сексуальные предпочтения
Смотреть порно подросткам опасно — у них может возникнуть эректильная дисфункция, ранние эякуляции и трудности с достижением оргазма, предупредил сексолог Олег Гулько. Фильмы для взрослых, по его мнению, формируют нереалистичные сексуальные предпочтения.
Просмотр порнографических материалов в подростковом возрасте может привести к эректильной дисфункции, ранней эякуляции и проблемам с достижением оргазма, заявил «Газете.Ru» психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.
В этом возрасте порно служит источником для будущего поведение и предпочтения в сексуальной активности, подчеркивает врач-сексолог. Такие фильмы — в большинстве своем постановочные — формируют искаженные представления как сексуальности у обоих полов, считает специалист. В большинстве роликов длительность полового акта многим больше естественного времени, сексуальные предпочтения также искажены. В итоге формируются предпочтения, которые в дальнейшем не могут реализовываться в жизни, считает эксперт.
Способом противодействия негативному эффекту порнографии, по мнению врача, может стать широкомасштабное половое просвещение.