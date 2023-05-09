В России рассказали о проблемах от просмотра порно подростками

Просмотр порнографических материалов в подростковом возрасте может привести к эректильной дисфункции, ранней эякуляции и проблемам с достижением оргазма, заявил «Газете.Ru» психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

В этом возрасте порно служит источником для будущего поведение и предпочтения в сексуальной активности, подчеркивает врач-сексолог. Такие фильмы — в большинстве своем постановочные — формируют искаженные представления как сексуальности у обоих полов, считает специалист. В большинстве роликов длительность полового акта многим больше естественного времени, сексуальные предпочтения также искажены. В итоге формируются предпочтения, которые в дальнейшем не могут реализовываться в жизни, считает эксперт.

Способом противодействия негативному эффекту порнографии, по мнению врача, может стать широкомасштабное половое просвещение.