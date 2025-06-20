В России рассмотрят ограничение количества виртуальных номеров у частных лиц

По словам Боярского, он будет добиваться «жёсткого ограничения» разрешённого количества виртуальных телефонных номеров у одного частного лица. Боярский обсудит инициативу с Минцифры и спецслужбами.

Кроме того, во второй пакет мер может войти запрет на дистанционное изменение пароля от личного кабинета на Госуслугах. Это необходимо для профилактики мошенничества. Инициатива предполагает посещение МФЦ или банка с паспортом, либо придётся использовать биометрию.

Также Сергей Боярский считает, что нынешнюю практику, позволяющую открывать по 100 и 200 счетов банковских карт одному человеку, следует ограничить 50 счетами. Это нужно для ограничения «хождения пластиковых карт».