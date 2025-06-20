В России
Опубликовано 20 июня 2025, 16:30
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В России рассмотрят ограничение количества виртуальных номеров у частных лиц

Для борьбы с мошенниками
Глава комитета Госдумы по инфекционной политике Сергей Боярский завил, что осенью 2025 году Госдума рассмотрит второй пакет мер, направленных против кибермошенников.
В России рассмотрят ограничение количества виртуальных номеров у частных лиц
© Duma.gov.ru

По словам Боярского, он будет добиваться «жёсткого ограничения» разрешённого количества виртуальных телефонных номеров у одного частного лица. Боярский обсудит инициативу с Минцифры и спецслужбами.

Кроме того, во второй пакет мер может войти запрет на дистанционное изменение пароля от личного кабинета на Госуслугах. Это необходимо для профилактики мошенничества. Инициатива предполагает посещение МФЦ или банка с паспортом, либо придётся использовать биометрию.

Также Сергей Боярский считает, что нынешнюю практику, позволяющую открывать по 100 и 200 счетов банковских карт одному человеку, следует ограничить 50 счетами. Это нужно для ограничения «хождения пластиковых карт».