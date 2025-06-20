В России рассмотрят ограничение количества виртуальных номеров у частных лиц

Опубликовано 20 июня 2025, 16:301 мин.
В России рассмотрят ограничение количества виртуальных номеров у частных лицДля борьбы с мошенниками
Глава комитета Госдумы по инфекционной политике Сергей Боярский завил, что осенью 2025 году Госдума рассмотрит второй пакет мер, направленных против кибермошенников.
По словам Боярского, он будет добиваться «жёсткого ограничения» разрешённого количества виртуальных телефонных номеров у одного частного лица. Боярский обсудит инициативу с Минцифры и спецслужбами.
Кроме того, во второй пакет мер может войти запрет на дистанционное изменение пароля от личного кабинета на Госуслугах. Это необходимо для профилактики мошенничества. Инициатива предполагает посещение МФЦ или банка с паспортом, либо придётся использовать биометрию.
Также Сергей Боярский считает, что нынешнюю практику, позволяющую открывать по 100 и 200 счетов банковских карт одному человеку, следует ограничить 50 счетами. Это нужно для ограничения «хождения пластиковых карт».
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков