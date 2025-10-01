В России
Опубликовано 01 октября 2025, 23:37
1 мин.

В России рассмотрят возможность использования присадок для производства бензина

Над этим работает правительство
В кулуарах клуба «Валдай» вице-премьер России Александр Новак рассказал о рассмотрении законодательных изменений, направленных на увеличение производства бензина. Основное внимание уделяется повышению эффективности переработки нефтепродуктов, предназначенных для экспорта.
В России рассмотрят возможность использования присадок для производства бензина

© Правительство России

Согласно предложению Новака, власти планируют разрешить использовать специализированные присадки при производстве топлива. Это нововведение должно способствовать увеличению производственных мощностей и объёмов выпуска бензина и дизельного топлива, а также оптимизировать использование ресурсов и поддержать внутренний рынок.

Обсуждение этой инициативы прошло на мероприятии, организованном клубом «Валдай».

«Сегодня принимается решение о дополнительном обеспечении, чтобы с помощью определённых изменений, касающихся использования различных химических элементов, присадок, обеспечить вовлечение в производство той продукции, которая сегодня идёт на экспорт. Это даст дополнительные возможности для производства бензинов и дизельного топлива», — рассказал Новак.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#В России
,
#Нефть