В России рассмотрят введение утильсбора на ввозимые авто мощностью от 160 л. с.

По сообщениям ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова, в настоящее время для физлиц действуют льготные коэффициенты при расчёте утильсбора для автомобилей до 3 литров. Планируется распространить льготные коэффициенты и на автомобили с объёмом двигателя до 3 литров для личного пользования.

Объём средств, которые планируется получить от утильсбора, оценивается в 40-60 млрд рублей. Ставки утильсбора были проиндексированы на 10-20% с 1 января 2025 года, а также введена долгосрочная шкала индексации до 2030 года.

«Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю [правительства РФ Михаилу Мишустину], — как раз рассматривался автопром, — о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определённых сегментах, то есть 160 "лошадей" и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», — сообщил Алиханов.