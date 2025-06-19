В России рассмотрят законопроект об оповещении граждан при сбоях связи по SMS

Цель обращения — снижение негативного влияния блокировок на операторов, из-за чего кратно возрастает нагрузка на техподдержку, и информирование населения о причинах и сроках устранения сбоев. К тому же часто граждане не имеют достоверной информации о причинах и сроках устранения сбоев связи.

Авторы инициативы полагают, что технология SMS-оповещений позволит оперативно информировать население о технических сбоях и других изменениях в работе сетей связи.

Минцифры отреагировало на обращение: ведомство ознакомилось с инициативой и ведёт консультации с отраслью, а также заинтересованными игроками для формирования позиции.