В России рассмотрят законопроект об оповещении граждан при сбоях связи по SMS

Опубликовано 19 июня 2025, 00:451 мин.
В России рассмотрят законопроект об оповещении граждан при сбоях связи по SMSИнициативу рассматривает Минцифры
Депутаты фракции «Новые люди» обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой внедрить обязательную систему SMS-оповещений при сбоях связи.
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Цель обращения — снижение негативного влияния блокировок на операторов, из-за чего кратно возрастает нагрузка на техподдержку, и информирование населения о причинах и сроках устранения сбоев. К тому же часто граждане не имеют достоверной информации о причинах и сроках устранения сбоев связи.
Авторы инициативы полагают, что технология SMS-оповещений позволит оперативно информировать население о технических сбоях и других изменениях в работе сетей связи.
Минцифры отреагировало на обращение: ведомство ознакомилось с инициативой и ведёт консультации с отраслью, а также заинтересованными игроками для формирования позиции.