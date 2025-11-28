В России разработали 3D-принтер для печати из вольфрама

Опубликовано 28 ноября 2025, 21:201 мин.
В России разработали 3D-принтер для печати из вольфрамаУстройство создали специалисты МИСИС и НПО «Луч»
Ученые НИТУ МИСИС и предприятие Росатома «НПО «Луч» разработали 3D-принтер, способный осуществлять печать из порошка вольфрама. Эта технология открывает новые возможности для создания сложных компонентов, включая элементы для термоядерных реакторов.
© Ferra.ru
Как сообщил первый проректор МИСИС Сергей Салихов, оборудование позволяет синтезировать материалы с управляемыми механическими свойствами. Особенностью разработки является работа не только со стальными порошками, но и с тугоплавкими металлами, такими как вольфрам.
Технические характеристики процесса включают использование аддитивных методов для создания изделий из вольфрама. Подобные технологии ранее не применялись в мировой практике из-за сложности работы с материалами, имеющими высокую температуру плавления.
Разработка ведется в рамках масштабной программы Росатома по созданию новых материалов и оборудования для аддитивного производства.