В России разработали 3D-принтер для печати из вольфрама

Как сообщил первый проректор МИСИС Сергей Салихов, оборудование позволяет синтезировать материалы с управляемыми механическими свойствами. Особенностью разработки является работа не только со стальными порошками, но и с тугоплавкими металлами, такими как вольфрам.

Технические характеристики процесса включают использование аддитивных методов для создания изделий из вольфрама. Подобные технологии ранее не применялись в мировой практике из-за сложности работы с материалами, имеющими высокую температуру плавления.

Разработка ведется в рамках масштабной программы Росатома по созданию новых материалов и оборудования для аддитивного производства.