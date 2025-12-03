В России разработали агрегат для повышения эффективности ликвидации аварий в рудниках

ТАСС отмечает, что проблема затопления калийных рудников возникает из-за растворения солей и образования рассола, который заполняет выработки и разрушает целики, поддерживающие кровлю — массивы соли, которые специально оставляют целыми для поддержки. Эти процессы приводят к обрушениям и увеличению водного притока.

Новый агрегат устанавливается между стенками тоннеля с помощью гидравлических стоек, создавая жёсткую распорную раму. Он использует режущую коронку для обработки стенок, формируя ниши сложной геометрии с гладкой поверхностью без трещин.

Система удаления породы пневмопогрузчиком обеспечивает непрерывный процесс за счет оперативного удаления раздробленного материала. Это ускоряет строительство водозащитных перемычек, повышает производительность и сокращает сроки горных работ.

«Агрегат мобилен, может последовательно обрабатывать весь контур тоннеля. Вместо гидромолота он использует режущую коронку, что меняет качество обработки стенок выработок. Принцип работы основан на движении по пространственной спирали: режущий инструмент, закреплённый на подвижном манипуляторе, одновременно вращается вокруг оси агрегата и перемещается вдоль неё», — объяснил работу агрегата профессор кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ, доктор технических наук Дмитрий Шишлянников.