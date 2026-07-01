В России разработали алгоритм прогноза землетрясений, требующий меньше ресурсов

Обычно интенсивные техногенные шумы мешают сейсмологам, но исследователи предложили использовать их как дополнительную «подсветку» для изучения недр. Изменение структуры геосреды может указывать на активизацию сейсмических процессов — это и есть один из предвестников землетрясения. Новая программа использует подход Physics‑Informed Neural Networks и архитектуру Kolmogorov‑Arnold Networks, что позволяет дополнять данные наблюдений известными физическими закономерностями и улучшать разрешение.

По словам одного из авторов разработки, доцента Департамента электроники, телекоммуникации и приборостроения Политехнического института ДВФУ Сергея Шевкуна, метод снижает затраты на обработку сигналов и даёт более точные 2D- и 3D-карты геологического строения. В будущем алгоритм может пригодиться не только для прогноза землетрясений, но и для поиска полезных ископаемых, а также для оценки прочности грунтов перед строительством.

«Обычно для повышения точности требуется увеличить количество наблюдений. Новый метод позволяет обойти это ограничение и дополнить данные наблюдений известными сведениями о физических закономерностях, происходящих в земной коре процессов», — подчеркнул учёный.