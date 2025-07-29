В России разработали «антистатический» материал для хранения взрывоопасных веществ

Материал может использоваться для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей и порошков, предотвращая накопление статического электричества. Для этого достаточно добавить 0,05-0,5% нанотрубок в структуру полимера.

Исследования показали, что материал обладает стабильной электропроводностью, соответствующей ГОСТам по электростатической безопасности, и не создаёт искр даже при высоких концентрациях опасных веществ.

По информации ВУЗа, сейчас ведутся переговоры с индустриальными партнёрами о внедрении технологии в промышленное производство.

«Этот материал можно применять в производстве изделий, предназначенных для хранения и транспортировки взрывоопасных порошков и легковоспламеняющихся жидкостей, для использования на предприятиях нефтехимической, химической, газовой, угольной и других отраслей промышленности, где обычные пластиковые контейнеры и ёмкости могут представлять опасность из-за накопления статического электричества», — отметил перспективность разработки старший научный сотрудник Центра НТИ по новым функциональным материалам Дмитрий Чебочаков.