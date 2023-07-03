В России разработали «аварийный чемоданчик» для спасателей подлодок

14:14, 03 июля 2023
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В России разработали «аварийный чемоданчик» для спасателей подлодокКомплекс позволяет говорить с подводниками вплоть до глубины в 600 метров
В России разработали «аварийный чемоданчик», который позволит спасателям на протяжении шести часов общаться с экипажем подлодки, на которой произошла авария.
НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» разработало «аварийный чемоданчик», оснащенный комплексом звукоподводной связи для контакта с аварийной подлодкой.
Оператор устройства на корабле, судне или даже моторной лодке занимает положение над аварийной подлодкой и опускает в воду гидрофон. Таким образом он может голосом общаться с экипажем подлодки, рассказывают разработчики.
Комплекс способен работать до глубин около 600 метров. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов.