В России разработали «аварийный чемоданчик» для спасателей подлодок

НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» разработало «аварийный чемоданчик», оснащенный комплексом звукоподводной связи для контакта с аварийной подлодкой.

Оператор устройства на корабле, судне или даже моторной лодке занимает положение над аварийной подлодкой и опускает в воду гидрофон. Таким образом он может голосом общаться с экипажем подлодки, рассказывают разработчики.

Комплекс способен работать до глубин около 600 метров. Автономность комплекта обеспечивает аккумулятор, который позволяет работать до шести часов.