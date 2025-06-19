В России
Опубликовано 19 июня 2025, 18:00
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В России разработали автоматизированную печь для получения изделий из кварца

Позволяет производить в 2 раза больше изделий
Пресс-служба СПбПУ сообщила о создании роботизированной печи для получения изделий из кварца.
В России разработали автоматизированную печь для получения изделий из кварца

© Управление по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого

Новая печь позволяет получать вдвое больше изделий для оптических приборов, химии и электроники, где необходимо кварцевое стекло. Причём автоматизация процесса установки заготовок уменьшает количество бракованной продукции.

Кварцевое стекло устойчиво к нагреванию, и это одно из главных отличий промышленного материала от бытового стекла. Кроме того, кварц устойчив к агрессивным химическим веществам и отличается высокой светопропускной способностью.

Кварцевое стекло широко используется в оптических приборах, химической посуде и электротехнике. А новая печь позволяет получать изделия сложной формы быстрее и качественнее аналогов.

Уточняется, что процент бракованных изделий сократился с 25 до 5%. Повышение производительности в 2 раза увеличивает пропускную способность цеха в 2-3 раза без роста штата.

Кроме того, финансовые вливания в переоснащение производства окупаются в течение 3-6 месяцев.