В России разработали автоматизированную печь для получения изделий из кварца

Новая печь позволяет получать вдвое больше изделий для оптических приборов, химии и электроники, где необходимо кварцевое стекло. Причём автоматизация процесса установки заготовок уменьшает количество бракованной продукции.

Кварцевое стекло устойчиво к нагреванию, и это одно из главных отличий промышленного материала от бытового стекла. Кроме того, кварц устойчив к агрессивным химическим веществам и отличается высокой светопропускной способностью.

Кварцевое стекло широко используется в оптических приборах, химической посуде и электротехнике. А новая печь позволяет получать изделия сложной формы быстрее и качественнее аналогов.

Уточняется, что процент бракованных изделий сократился с 25 до 5%. Повышение производительности в 2 раза увеличивает пропускную способность цеха в 2-3 раза без роста штата.

Кроме того, финансовые вливания в переоснащение производства окупаются в течение 3-6 месяцев.