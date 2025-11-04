В России разработали батарею для дронов с беспроводной подзарядкой

Опубликовано 04 ноября 2025, 18:281 мин.
В России разработали батарею для дронов с беспроводной подзарядкойЭнергия передаётся через электромагнитные волны
В Алтайском государственном аграрном университете создали термоэлектрическую батарею, которая получает заряд от электромагнитных волн без прямого подключения к источнику питания. Разработка запатентована и прошла испытания на прототипе.
Новая технология использует электромагнитное частотное питание, способное передавать энергию на расстояние до нескольких сотен метров. Это решение позволит беспилотным аппаратам заряжаться прямо во время полета, не возвращаясь на землю для замены аккумуляторов.
Главной особенностью батареи является графитовый сердечник, нагревающийся под воздействием излучения. Встроенные термопары преобразуют тепло в электрический ток, а система активного охлаждения повышает эффективность работы устройства.
Во время испытаний удалось добиться стабильной выработки энергии на расстоянии до 70 сантиметров от источника излучения.