В России разработали батарею для дронов с беспроводной подзарядкой

Новая технология использует электромагнитное частотное питание, способное передавать энергию на расстояние до нескольких сотен метров. Это решение позволит беспилотным аппаратам заряжаться прямо во время полета, не возвращаясь на землю для замены аккумуляторов.

Главной особенностью батареи является графитовый сердечник, нагревающийся под воздействием излучения. Встроенные термопары преобразуют тепло в электрический ток, а система активного охлаждения повышает эффективность работы устройства.

Во время испытаний удалось добиться стабильной выработки энергии на расстоянии до 70 сантиметров от источника излучения.