В России разработали БЭК на подводных крыльях со складывающимися крыльями

«Известия» пишут, что катер длиной 11 метров способен нести до 1,3 тонны груза и развивать скорость до 48 узлов, около 90 км/ч. На подводные крылья он выходит уже при 16 узлах — 30 км/ч. Корпус сделан из алюминиевого сплава, что облегчает выход на крылья. Аппарат рассчитан на работу при волнении моря до двух метров.

Новая разработка получила адаптивную систему управления, включающую бортовой компьютер, который в реальном времени подстраивает положение крыльев, позволяя катеру выполнять резкие манёвры даже на высокой скорости. Предусмотрен и аварийный режим, при котором крыло разрушается в заранее рассчитанной зоне, снижая риск серьёзных повреждений.

Разработчики делают ставку на снижение стоимости производства и упрощение обслуживания. По их словам, современные вычислительные мощности и датчики позволяют буквально «ловить» катер для стабилизации во время движения. Аппарат предназначен для быстрой доставки грузов, исследований, мониторинга и патрулирования. Проект сейчас на стадии строительства первого полноразмерного образца.

«На дворе 2026 год, современные вычислительные мощности и датчики позволяют в реальном времени корректировать положение судна на крыльях в пространстве. Компьютерные алгоритмы буквально «ловят» катер для стабилизации во время полёта, — отметил директор по стратегии НПП «ЭЛВО» Сергей Тараканов.