В России разработали «быстрый» рентген

Рентгеновская камера высокого разрешения была разработана и апробирована в БФУ им. И. Канта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социоценра Минобрнауки РФ. Тестирование показало, что разрешающая способность рентгеновского аппарата позволяет различить структуру оптического теста «звезда Сименса» до 1 микрометра (толщина человеческого волоса — от 40 до 120 микрометров).

Детектор обладает и высокой скоростью съемки — до 20 кадров в секунду. С его помощью можно наблюдать процессы в материалах и живых организмах в динамике.