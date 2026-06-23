В России разработали детектор, определяющий дипфейки

Система работает с фото и видео. Пользователь загружает файл в классификатор, и алгоритм не только говорит, подделка ли это, но и указывает конкретный инструмент создания. Это помогает точнее выявлять угрозы, особенно в финансовом секторе, где дипфейки используют для обмана систем биометрии и подделки документов.

Разработчики подчёркивают, что детектор должен постоянно обновляться, так как инструменты для создания дипфейков быстро эволюционируют. Для бизнеса поддельный контент несёт финансовые и репутационные риски.