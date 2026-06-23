В России
Опубликовано 23 июня 2026, 13:25
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В России разработали детектор, определяющий дипфейки

И инструмент его создания
Компания VisionLabs создала систему, которая не просто обнаруживает дипфейки, но и определяет, какой ИИ использовался для подделки. Детектор классифицирует четыре вида подделок: замена лица, генерация лица, перенос мимики, синхронизация губ и распознаёт популярные инструменты, включая Nano Banana, Higgsfield AI и Veo. Точность в тестовых условиях составила 99,3%.
В России разработали детектор, определяющий дипфейки

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Система работает с фото и видео. Пользователь загружает файл в классификатор, и алгоритм не только говорит, подделка ли это, но и указывает конкретный инструмент создания. Это помогает точнее выявлять угрозы, особенно в финансовом секторе, где дипфейки используют для обмана систем биометрии и подделки документов.

Разработчики подчёркивают, что детектор должен постоянно обновляться, так как инструменты для создания дипфейков быстро эволюционируют. Для бизнеса поддельный контент несёт финансовые и репутационные риски.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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