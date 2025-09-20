В России разработали добавку для повышения экологичности полиэтилена

По сообщениям портала «Научгная Россия», полиэтилен широко используется в производстве упаковки, труб и мешков, но его высокая воспламеняемость создаёт риски для безопасности. Чтобы снизить вероятность пожаров, производители часто добавляют токсичные вещества, такие как оксид сурьмы или галогеновые соединения.

Исследователи КБГУ предложили более безопасную альтернативу: добавку, основанную на магнии, которая не содержит вредных компонентов. При сжигании полиэтилена с этой добавкой не образуются токсичные капли расплава, а количество дыма значительно уменьшается. Это делает материал менее опасным для здоровья людей и окружающей среды.

Одно из главных преимуществ новой технологии — практическая применимость. Специалисты использовали уже существующие на рынке соединения, что позволяет внедрить метод без существенных изменений в производственном оборудовании.

Эксперименты показали, что новая добавка улучшает эксплуатационные характеристики полиэтилена. Её легко интегрировать в пластик с помощью стандартного производственного оборудования, что упрощает технологический процесс.

Результаты исследования опубликованы в журнале Organic Materials: Applied Research.

«Введение добавки в пластик осуществляется с помощью стандартного промышленного оборудования, используемого для получения и переработки полимерных композитов, что упрощает её интеграцию в производство», – отметил автор и руководитель проекта, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Тимур Борукаев.