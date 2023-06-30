В России разработали «дронобойку»-«гранатомет»

НПО «Кайсант» создало новую систему подавления дронов «Аргус-Антидрон», выполненную в форм-факторе ручного противотанкового гранатомета.

Разработка может «посадить» большинство применяемых противником в зоне специальной военной операции типов дронов, заявила директор по развитию «Кайсанта» Алена Баландина. Дальность подавления «Аргуса-Антидрона» составляет до 1,5 километра, время работы без подзарядки — 1,5 часа.

«Дронобойка» удобна в применении и эргономична, подчеркивают в компании-разработчике. Вес «Аргуса-Антидрона» 3,8 килограмма, подавлять им беспилотники можно как с плеча, так и с треноги.

Несколько десятков систем поставлены на передовую в зоне СВО, подчеркнула Баландина. По её словам, производство антидронового ружья планируется нарастить «в разы».