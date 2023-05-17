В России разработали экспресс-тест на сердечную недостаточность

Российские исследователи создали экспресс-тест, с помощью которого можно оперативно выявить сердечную недостаточность. Способ прост в использовании — его можно применять на дому или в машине скорой помощи.

Для подтверждения диагноза сердечную недостаточности — которую иногда трудно распознать из-за схожести с другими заболеваниями — традиционно используется электрокардиографиия (ЭКГ). Специалисты из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали гораздо более быстрый иммунохимический тест-метод.

В нем капля крови наносится на тест-полоску и через 15 минут подсвечивается ультрафиолетом. Тест определяет, повысилось ли в крови уровень вырабатываемого в левом желудочке натрийуретического гормона — биомаркера сердечной недостаточности. При наличии к гормону присоединяется антитело с флуоресцентной квантовой точкой, служащей «сигнализацией».

После подсвечивания теста ультрафиолетовой лампочкой на нем проявляются две полоски. Вторая полоса – контрольная, она свидетельствует о работоспособности самого теста, а вот отсутствие первой говорит о наличии критического содержания гормона.