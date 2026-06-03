В России
Опубликовано 03 июня 2026, 15:40
1 мин.

В России разработали ИИ-сервис Molot, который ищет вредоносный код по поведению

Система «смотрит» на цепочки действий, а не на одно правило
Компания Positive Technologies разработала ИИ-сервис Molot, который выявляет вредоносный код в программах, анализируя их поведение целиком. В отличие от традиционных инструментов, ищущих известные уязвимости, Molot ищет скрытые сценарии, например, безобидные по отдельности чтение файлов, шифрование и сетевые запросы вместе могут образовывать атаку.
В России разработали ИИ-сервис Molot, который ищет вредоносный код по поведению

© Ferra.ru

Как отмечает «Газета.Ru», обычные средства защиты часто пропускают преднамеренно внедрённый вредоносный код, потому что проверяют код по заранее заданным правилам. Molot же оценивает последовательность действий программы в целом: он отслеживает сетевую активность, обращения к файлам, запуск процессов, использование криптографических функций и другие операции. Нейросеть определяет, характерно ли такое поведение для вредоносного ПО.

Важная особенность Molot в том, что сервис показывает аналитикам конкретные строки кода, которые повлияли на решение модели. Это позволяет быстро проверить подозрительный фрагмент и понять, почему сработала «сигнализация». Заявлено, что точность обнаружения на 15% выше классических методов. Сервис уже встроен в анализатор исходного кода PT Application Inspector для Python, JavaScript и TypeScript.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#В России
,
#нейросеть
,
#вредоносное ПО
,
#искусственный интеллект
,
#Россия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России разработали ИИ-сервис Molot, который ищет вредоносный код по поведению