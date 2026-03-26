В России разработали износостойкие медь-графитовые материалы для транспорта

По информации ТАСС со ссылкой на официальное научное издание СО РАН «Наука в Сибири», материалы получают двумя способами: электроискровым спеканием (для формирования готовых изделий) и холодным газодинамическим напылением (для создания покрытий). Первые образцы уже подтвердили улучшенные характеристики по сравнению с существующими аналогами.

Композиты предназначены для изготовления скользящих контактов и элементов токоприёмников — ключевых узлов электротранспорта. Добавка графита снижает трение, а никель или титан обеспечивают хорошую смачиваемость графита медью, что позволяет получить однородную структуру. В результате детали служат дольше и требуют меньше обслуживания.

Как отмечается, технология масштабируема: сейчас исследователи получают образцы диаметром 20 мм, но процесс легко адаптировать для промышленного производства. Холодное газодинамическое напыление открывает дополнительную возможность — наносить износостойкие покрытия на уже готовые детали, продлевая их ресурс. Разработка найдет применение не только в городском электротранспорте, но и в тяжелой промышленности, где требуется высокая надёжность узлов трения.

«В основе исследования лежит разработка композитов на медной основе, обогащённых графитом. Добавление графита призвано улучшить антифрикционные свойства материалов», — сказано в научном журнале.