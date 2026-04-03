В России разработали камеру для быстрой оценки свежести рыбы с точностью 90%

РИА Новости со ссылкой на научное издание «Хранение и переработка сельхозсырья», сейчас на производствах выборочно проверяют одну рыбу из двадцати, а результат приходится ждать часами или днями — всё это время партия стоит на паузе. Новая гиперспектральная камера видит не только обычное изображение, но и ближний инфракрасный диапазон. По словам ведущего научного сотрудника ЧГУ Дарьи Вилковой, изменения в спектре напрямую связаны с окислением жиров и активностью бактерий, то есть с порчей.

Систему можно дообучить под конкретные виды рыб (треска, скумбрия, тунец и т.д.), но сам подход универсален. По данным Роспотребнадзора, около 18% рыбной продукции не соответствует нормам. Внедрение такой камеры на конвейере позволит отбраковывать некачественное сырьё до переработки, снижая издержки и риски. В будущем учёные планируют опытно-промышленные испытания с учётом скорости ленты, вибрации и температуры.

«Эта камера видит не только обычное изображение, но и невидимый для нас "спектральный отпечаток" рыбы в ближнем инфракрасном диапазоне. Мы научили нейросеть читать этот отпечаток. Теперь, когда рыба проезжает мимо такой камеры, компьютер может мгновенно сказать: "Эта рыба свежая, её можно пускать в производство" или "Эта рыба хранится слишком долго, её нужно утилизировать". Раньше для этого приходилось вырезать кусок рыбы и ждать результатов анализа в лаборатории несколько дней», — сказано в научной публикации.