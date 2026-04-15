В России разработали катализатор, который превращает углекислый газ в топливо

Катализатор собран из биметаллических наночастиц, закреплённых на особой подложке — гексагональном нитриде бора. Специальные дефекты на поверхности нитрида бора предотвращают слипание частиц, что обычно происходит при длительной работе. Благодаря этому катализатор остаётся активным и селективным в течение десятков часов.

Как отмечает ТАСС, в ходе реакции структура катализатора частично перестраивается, создавая новые активные центры, которые начинают производить не только CO, но и углеводороды. Это позволяет управлять составом продуктов без изменения условий процесса. Учёные надеются, что разработка ускорит переход к «зелёному» топливу из атмосферного CO₂ и снизит зависимость от ископаемых углеводородов.

«Во время реакции катализатор частично перестраивает свою кристаллическую структуру, что приводит к появлению активных участков поверхности, способствующих образованию углеводородов. Таким образом, сочетание биметаллических каталитически активных наночастиц и носителя на основе нитрида бора позволяет контролировать распределение продуктов реакции без изменения условий её проведения», — сказано в материале.