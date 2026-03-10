В России разработали керамику для защиты турбин от экстремального перегрева

Как отмечается в материале ТАСС, новое керамическое покрытие поможет создавать более надёжные и долговечные двигатели для авиации и энергетики.

Сейчас для защиты двигателей часто используют покрытие из диоксида циркония с добавлением оксида иттрия. Однако при высоких температурах это покрытие теряет свои свойства, из-за чего двигатели быстрее изнашиваются. Исследователи из Сколтеха использовали суперкомпьютеры, машинное обучение и реальные испытания, чтобы изучить свойства нового материала.

С помощью компьютеров специалисты рассчитали, как хорошо материал проводит тепло и как он расширяется при нагревании. Это важно для того, чтобы понять, подходит ли он для использования в качестве термобарьерного покрытия. Специалисты из Института неорганической химии синтезировали порошок для создания керамических образцов высокой плотности. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Ceramics International.

