В России разработали криптовалютного ассистента

Бот анализирует рынок и прогнозирует риски
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что студенты вуза создали Telegram-бота для анализа криптовалютного рынка. На данный момент проект находится в стадии бета-тестирования, но уже доступен первым пользователям.
Разработчики — Марк Старченко и Илья Завгородний с факультета бизнеса — отмечают, что их бот упрощает работу с криптовалютами. Вместо того чтобы отслеживать информацию на разных биржах и сайтах, пользователи могут получать аналитику и прогнозы прямо в мессенджере.

Сейчас бот умеет отслеживать цены, отправлять уведомления, анализировать риски и проводить семантический анализ данных. В будущем функционал планируют расширить: добавятся анализ инвестиционного портфеля, риск-моделирование и рекомендации по его оптимизации. Также бот сможет отслеживать общественное мнение через частоту поисковых запросов и использовать технические индикаторы.

Официальный запуск платформы запланирован на первый квартал 2026 года. Тогда же бота переведут из формата телеграм-бота в мини-приложение для Telegram.