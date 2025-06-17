В России разработали метод управления техникой жестами без камер и датчиков

Алгоритм умеет распознавать четыре базовых жеста — движения вверх, вниз, влево и вправо. Когда человек делает жест, устройство фиксирует радиоволны, отраженные рукой, и сравнивает их с эталонными образцами, чтобы определить точное движение. Такая технология может применяться в умных домах, на производствах и в транспорте, где сложно установить видеокамеры или сенсоры.

Главное преимущество системы — ее способность работать при любых условиях освещения, в отличие от камер, и не требовать мощных вычислительных ресурсов. Это облегчает внедрение технологии в различные устройства и делает ее доступной для массового использования, отметили в пресс-службе.

Алгоритм построен на упрощенных нейровизионных моделях и занимает всего 8 килобайт памяти, что позволяет применять его в мобильных приложениях.