В России
Опубликовано 17 июня 2025, 22:44
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В России разработали метод управления техникой жестами без камер и датчиков

Алгоритм считывает жесты через радиосигналы
В пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) сообщили, что специалисты вуза разработали новый способ управления устройствами с помощью жестов, не используя камеры или оптические датчики. Вместо визуального распознавания система считывает движения руки через радиосигналы.
В России разработали метод управления техникой жестами без камер и датчиков

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Алгоритм умеет распознавать четыре базовых жеста — движения вверх, вниз, влево и вправо. Когда человек делает жест, устройство фиксирует радиоволны, отраженные рукой, и сравнивает их с эталонными образцами, чтобы определить точное движение. Такая технология может применяться в умных домах, на производствах и в транспорте, где сложно установить видеокамеры или сенсоры.

Главное преимущество системы — ее способность работать при любых условиях освещения, в отличие от камер, и не требовать мощных вычислительных ресурсов. Это облегчает внедрение технологии в различные устройства и делает ее доступной для массового использования, отметили в пресс-службе.

Алгоритм построен на упрощенных нейровизионных моделях и занимает всего 8 килобайт памяти, что позволяет применять его в мобильных приложениях.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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