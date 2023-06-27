В России разработали микродрон

Опытно-конструкторское бюро «Беспилотного авиастроения» создало микроскопический дрон мультироторного типа «Вектор-75». Сухая масса предназначенного для ведения разведки аппарата составляет 21 грамм.

Вес беспилотного аппарата в снаряженном состоянии составляет 32 грамма, заявили разработчики. В зависимости от типа полезной нагрузки полетное время «Вектора-75» составляет от четырех до семи минут. Беспилотник может преодолеть дистанцию до 1,2 километров от точки взлета и практически не слышен на удалении свыше 15 метров от человека. Аппарат передает картинку в режиме реального времени на пульт оператора или специальные видеоочки, отмечают разработчики

Базовая стоимость дрона составляет около 70 тысяч рублей, но может зависеть от конструкции рамы и защитного каркаса, который может навешиваться для применения аппарата в городской или лесной местности.

В «Беспилотном авиастроении» уверены, что низкая цена аппарата позволит стать ему успешной заменой стоящему $200 тысяч норвежскому дрону Black Hornet (англ. «Черный шершень») ― масса которого составляет 18 грамм, что делает его самым миниатюрным беспилотным авиационным судном военного назначения в мире.

Такой аппарат должен быть в большей степени одноразовым, так как современные системы радиоэлектронной борьбы довольно успешно их подавляют, считают разработчики. Российский же дрон «не жалко потерять».