В России разработали новое средство для людей с болезнями сердца

Исследователи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН создали и запатентовали средство, которое можно использовать при терапии артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушениях его ритма и сердечной проводимости.

Артериальная гипертензия (наличие повышенного давления крови), которой подвержены 20-30% населения мира — один из ключевых факторов риска развития ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсультов.

В основу предложенной фармакологической композиции иссkедователей — β-адреноблокаторы, агонисты α2-адренорецепторов и донор оксида азота (NO). Российские биологи обнаружили, что β-адреноблокада и α2-адренорецептор уменьшают плотность ионов кальция в крови, усиливая при этом действие друг друга. Это позволяет снизить их эффективную дозу и тем самым ослабить побочные эффекты.

Кроме того, эксперименты на тканях сердца показали, что совместное использование α2-адреноагониста и донора NO также способствует дополнительному снижению токов ионов кальция и уменьшает нагрузку на сердце.