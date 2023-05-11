В России разработали новую операционную систему

«Сбертех» подал заявку на регистрацию собственной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные реестра отечественного программного обеспечения. Это поможет применять ее в госсекторе, в частности для перевода российских ведомств на сервисы платформы «Гостех».

Platform V SberLinux OS Server – это серверная операционная система. Такие ОС позволяют управлять инфраструктурой, обеспечивать виртуализацию оборудования – наглядно показывать информацию об использовании вычислительных мощностей – и использовать мощности облачных хранилищ данных. К таким сервисам предъявляются серьезные требования по надежности и безопасности.

По данным газеты, новая ОС дочерней структуры Сбера предназначена для облачной платформы, на которой будут развернуты сервисы «Гостеха», платформы, которая должна была объединить в себе разрозненные информационные системы различных ведомств. Анонсированный еще в 2020 году «Гостех» — своеобразный маркетплейс, где разработчики размещают свои продукты, а заказчик со стороны государства может выбирать нужные сервисы.