В России разработали новую технологию стыковки космических аппаратов

Исследователи из НИИ точных приборов разработали новую технологию, позволяющую повысить точность и надежность измерений при стыковке космических кораблей с орбитальными станциями.

Одна из особенностей работы радиотехнических систем — к которым относится и обеспечивающий стыковку космических кораблей с МКС «Курс» — это обилие переотражений сигналов от элементов различных конструкций. Измеряемые при стыковке параметры нередко искажаются, что может приводить к потере «стыковочного» контакта космического аппарата со станцией.

Разработанная специалистами подразделения входящего в Роскоcмос холдинга «Российские космические системы» модель позволяет осуществить цифровую обработку совокупности принимаемых сигналов и существенно подавить те из них, которые переотражены. Тем самым точность проводимых измерений повышается, отметил один из разработчиков Сергей Медведев.