В России разработали новый состав для ускорения тушения нефтепродуктов в 1,5 раза

Как отмечает ТАСС, современные пены для пожаротушения имеют экологические недостатки, включая длительное время разложения. Новая формула от ТПУ объединяет газовый гидрат диоксида углерода и поверхностно-активные вещества для создания устойчивой пены. Эта пена вытесняет кислород, формирует защитный барьер и охлаждает нефтепродукты, предотвращая повторное воспламенение.

Испытания показали, что новый состав эффективно предотвращает нефтепродукты от выгорания на 15-20% больше. Как рассказал, руководитель лаборатории тепло- и массообмена ТПУ Павел Стрижак, подчеркнул такие преимущества нового состава, как лучшее поглощение тепла и создание более прочного защитного слоя. Кроме того, использование газогидратов снижает воздействие на окружающую среду за счёт менее токсичных дымовых газов.

«В отличие от традиционных составов для тушения гидратная пена обладает рядом преимуществ. Она способна интенсивнее абсорбировать тепло и формировать более устойчивую защитную "шапку" над нефтепродуктом. Это позволяет быстрее охладить резервуар до безопасных температур, при которых возгорания не происходит. Кроме того, применение газовых гидратов оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду в процессе тушения — дымовые газы менее токсичны. В среднем гидратная пена способна потушить возгорание в 1,5 раза быстрее по сравнению с традиционными тушащими средствами», — отметил Стрижка.