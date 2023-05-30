В России разработали новый способ борьбы с дронами

Российские специалисты разработали способ обнаружения расчетов FPV-дронов противника, рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Сейчас в мире не существует эффективного средства радиоэлектронной борьбы против FPV-систем (Fist Point View, «взгляд от первогого лица»). Однако и у них есть «ахиллесова пята» — открытое всем программное обеспечение и неограниченная доступность деталей.

Исследователи проанализировали опыт антиснайперской борьбы и на схожих принципах создали методику борьбы с операторами FPV-дронов противника. Новый способ позволяет FPV-дронам и их российским пилотам искать и обезвреживать пилотов противника.

Кузяев призвал ограничить доступ к FPV-технологиям в России. Несмотря на то, что их распространение пока сдерживает сложность в обучении сборке и пилотированию, рано или поздно вопрос FPV-дронов придется регулировать, уверен специалист.