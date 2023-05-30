В России разработали новый способ очистки воды

Исследователи из Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина разработали экономичный и безопасный метод очистки воды от ионов металлов и нефтепродуктов.

В основе нового способа — использование многослойного оксида графена, материала из углерода, водорода и кислорода в разных соотношениях, способного поглощать органические растворители и нефтепродукты в большом количестве.

Чтобы получить его, графит обрабатывается электрохимическим методом и затем нагревается, что позволяет увеличить его объем в тысячу раз. Образовавшаяся углеродная пена имеет высокую удельную поверхность, и за одну-две минуты оксид графена достигает максимума по поглощению как воды, так и нефти. Кроме того, плавучесть материала всегда достигает 100%, отмечает руководитель проекта, доцент кафедры «Экология и техносферная безопасность» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Елена Яковлева.

Применять оксид графена, подчеркивает она, безопасно как для человека, так и для окружающей среды. С помощью нового способа можно быстро ликвидировать очаги разлива нефтепродуктов, он будет востребован на АЗС, нефтебазах, промышленных предприятиях, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, в службах экологического контроля и МЧС, уверены специалисты.