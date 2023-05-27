В России разработали новый способ производства бронзы

Исследователи из России совместно с белорусскими коллегами разработали новый вариант получения алюминиевых бронз с улучшенными механическими свойствами. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Materials Letters.

Свойства алюминиевых бронз позволяют использовать их в авиационной и ювелирной промышленности, а также в судостроении. Однако для их упрочнения применяется легирование никелем и железом.

Специалисты из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Объединенного института машиностроения НАН Беларуси и Новосибирского государственного технического университета предложили способ изготовления бронзы, единственным легирующим элементом которой является алюминий. Прошедшие через высокоэнергетическую мельницу порошки спекаются электрическим током. В итоге получается плотный объемный материал.

Его характеристики — в частности, удельная электропроводность, не уступают таковым к лучшим образцам, применяемых сегодня в машиностроении, а по механической прочности он превосходит аналогичные коммерческих бронз близкого состава.

Всё это позволяет разработанной сибирскими исследователями бронзе легко поддаваться обработке давлением при высоких и низких температурах — что делает её перспективным материалом для изготовления деталей, работающих при высоких нагрузках и больших скоростях.