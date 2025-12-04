В России разработали огнестойкую плёнку, которая разлагается в естественной среде

Плёнка особенно хорошо подходит для упаковки нефтепродуктов, масел и некоторых пищевых продуктов. Для производства этого материала была усовершенствована высокоэффективная технология литья. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Polymer Science, Series D.

Как отмечает РИА Новости, в России ежегодно образуется 710-750 тысяч тонн полимерных отходов, из которых лишь небольшая часть — от 3 до 10% — перерабатывается. Существующие биоразлагаемые материалы часто не соответствуют требованиям по эксплуатационным характеристикам, особенно по огнестойкости.

Инновационный материал отличается высокой термостойкостью, огнестойкостью и способностью к биологическому разложению. Он быстро разлагается в почве, что свидетельствует о его преимуществах для окружающей среды. Кроме того, составы можно использовать для пропитки обёрточной бумаги, что ещё больше повышает полезность разработки.

«Введение антипирирующих добавок в рецептуру пленок позволяет повысить их термостойкость, огнестойкость, эластичность и способность к биоразложению. Разработанные пленки активно разрушаются в почвенной среде при естественных климатических условиях», — рассказала заведующая кафедрой «Химическая технология полимеров и промышленная экология» ВолгГТУ Наталья Кейбал.