В России разработали платформу для генетического анализа

Платформа решает важную проблему современных генетических исследований — необходимость работать с огромными массивами информации. Обычно это требует ручной настройки цифровой инфраструктуры и специальных технических знаний. Существующие инструменты на рынке часто охватывают лишь отдельные этапы анализа и отличаются высокой стоимостью.

GenomeAI предлагает иной подход. Разработка магистрантов AI Talent Hub ИТМО доступна как для небольших лабораторий, так и для крупных биотехнологических компаний. Для разных категорий пользователей предусмотрены различные тарифные версии и системы установки сервиса.

Особое внимание уделено безопасности. Защита данных обеспечивается многоуровневой системой, по своей структуре схожей с банковской. Для небольших лабораторий доступен бесплатный стартовый пакет с ограничением по объему данных. Крупные компании могут рассмотреть вариант с развертыванием on-premise системы для максимального контроля информации.