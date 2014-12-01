В России разработали полимерный контейнер для сохранения свежести овощей

Крутова отметила, что в России овощи обычно навалом или в деревянных/металлических контейнерах. Однако для каждого овоща требуется определённый температурный режим и влажность. Инновационная разработка «Сибура» направлена на создание вместительного полимерного контейнера для длительного хранения овощей. Прототип, прошедший испытания и признанный «революционным», не имеет аналогов во всём мире.

Полимерный контейнер будет иметь габариты стандартного деревянного контейнера, весить будет около 95 кг при вместимости 1,3 тонны. Контейнер может складываться в шесть ярусов и является сборно-разборным. При транспортировке на грузовике он вмещает около 100 контейнеров.

