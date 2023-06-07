В России разработали противовоспалительное средство из лоха

Исследователи из Астраханского государственного медицинского университета разработали и запатентовали противовоспалительное лекарство на основе экстракта лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia).

Практически у всех применяемых сегодня противовоспалительных лекарств на растительной основе есть недостатки — они то вызывают аллергию, то воздействуют лишь на отдельные органы.

Российские ученые методом паровой дистилляции с помощью 40-градусного водно-спиртового раствора выделили из листьев и плодов лоха экстракт, который не раздражающий желудок и не вызывающая аллергическую реакцию.

Вещество испытали на самцах крыс, которым в задние лапы вкололи вызывающее воспаление вещество и разделили на две равные группы. Одним давали экстракт, другим — нет. Через несколько дней у крыс из первой группы отёк спал. Кроме того, их анализы были намного лучше, чем у тех, кого не лечили.

В планах исследователей – испытать лекарство и на людях.