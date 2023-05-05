В России разработали радары для беспилотных грузовиков

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»,Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева и компании «ППК Миландр» разработали радиоволновые радары для грузовых автомобилей — как управляемых, так и беспилотных. Устройства прошли все необходимые тесты и сейчас готовится их запуск в производство.

Радары, заявил RT один из разработчиков, Анатолий Дорохов, отслеживают обстановку вокруг машины в сложных погодных условиях и при слабом освещении. В комплексе используются два типа радаров, многолучевые и однолучевые. Первый устанавливается на передней части грузовика и сканирует дорогу по направлению движения автомобиля, вторые же размещаются по обеим сторонам грузовика и отслеживают дорожную обстановку справа, слева и сзади от грузовика. Далее специальная программа выделяет и классифицирует зафиксированные помехи.

Радары, подчеркивает Дорохов, в отличии от видеорегистраторов, могут получать информацию даже в самых неблагоприятных обстоятельствах, и гораздо дешевле лидаров, в которых для сканирования пространства используются лазерные лучи.