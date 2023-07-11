В России разработали РЛС для обнаружения дронов на море

Инженеры из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого разработали для кораблей небольшую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения беспилотников — как низколетящих, так и полупогруженных.

РЛС использует одну антенну для передачи и приема сигнала. Блок подключается к ней, не влияя на характеристики, отмечает один из разработчиков, руководитель Передовой инженерной школы НовГУ Сергей Чеботарёв. За счет использования сложных зондирующих сигналов станция обладает высокой помехозащищённостью и скрытностью.

Она может обнаружить малоразмерные цели в радиусе до нескольких километров, отметил исследователь. Устройство может обнаружить цель, с высокой точностью определить ее дальность и радиальную скорость, произвести захват и сопровождение по траектории.

Разработка прошла серию экспериментальных проверок, подчеркнул Чеботарёв. В основном такие системы предполагается использовать на кораблях, но технологию можно адаптировать и для других РЛС.