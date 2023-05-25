В России разработали способ управления лунными спутниками

Исследователи из Самарского университета им. Королёва разработали программный комплекс, позволяющий управлять находящимися рядом с Луной спутниками.

В настоящее время многими странами разрабатывается концепция лунной космической станции. Для ее работы и для исследований непосредственно на Луне потребуются обслуживающие космические аппараты — спутники, которые будут выполнять задачи связи, разведки, мониторинга и навигации.

Программа ученых позволит эффективно управлять их движением, рассчитывая оптимальные варианты перемещения между различными орбитами вокруг двух точек Лагранжа — особых позициях, где различные физические силы компенсируют взаимное воздействие друг на друга и объект оказывается в гравитационной «невесомости». Одна из них расположена между Землей и ее спутником, другая — за обратной стороной Луны. Таким образом, потребность в запуске двигателей аппаратов для коррекции орбиты станет меньше, что продлит срок их работы, отмечают исследователи.

Комплекс автоматически рассчитывает параметры перемещения космических аппаратов, учитывая множество данных — массу спутника, траекторию движения, вид текущей и будущей орбиты, гравитационное влияние Луны и Земли Типы орбит, которые можно выбрать и рассчитать с помощью программы, самые разные — начиная от простой эллиптической и заканчивая похожей на движения крыльев бабочки.